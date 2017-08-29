Korkunç gerçek ortaya çıktı! Otel odalarındaki su ısıtıcılarda büyük tehlike

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Independent'ın haberine göre, bu korkunç gerçek, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Paylaşımda su ısıtıcı olduğu tahmin edilen metal bir kabın içinde iç çamaşırı olduğu söylenen iki parça giysi görülüyor.
Twitter'daki bir başka kullanıcı, "Gerçek bir soru: Seyahat sırasında iç çamaşırlarını su ısıtıcısında yıkamış bir tanıdığım var mı?" tweet'iyle konuyu İngilizce konuşan dünyanın gündemine taşırken geçmişte bu su ısıtıcılarını kullanan herkesi otel odasında çay kahve içtiğine pişman etti.
Guy Blomberg isimli kullanıcı kendisinin böyle bir şey yapmadığını ancak bir arkadaşının bu durumun gerçek olduğunu iddia ettiğini belirtti.
Real question: does anyone I know clean their underwear in a kettle when travelling?— Guy 'Yug' Blomberg (@YugSTAR) August 22, 2017
UZMANLAR UYARIYOR
Konuyla ilgili konuşan uzmanlar, asla böyle bir şey yapılmaması yönünde herkesi uyarıyor. Örneğin Gizmodo Avustralya'ya konuşan Auckland Doğal ve Matematiksel Bilimler Enstitüsü moleküler biyoloji uzmanı Dr. Heather Hendrickson, bunun özellikle ısıtıcıyı daha sonra kullanacak kişiler için "aşırı iğrenç" bir şey olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bazı bakteriler yüksek ısılara dayanıklı olabilir ve temas edildiğinde insan sağlığına zarar verebilirler. Doğrudan hastalık yapmasalarda, bazı ortamlarda bulunduklarında ölümcül toksinlerin üremesine neden olabilirler."
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün