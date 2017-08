Korkunç gerçek ortaya çıktı! Otel odalarındaki su ısıtıcılarda büyük tehlike

Independent'ın haberine göre, bu korkunç gerçek, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Paylaşımda su ısıtıcı olduğu tahmin edilen metal bir kabın içinde iç çamaşırı olduğu söylenen iki parça giysi görülüyor.

Twitter'daki bir başka kullanıcı, "Gerçek bir soru: Seyahat sırasında iç çamaşırlarını su ısıtıcısında yıkamış bir tanıdığım var mı?" tweet'iyle konuyu İngilizce konuşan dünyanın gündemine taşırken geçmişte bu su ısıtıcılarını kullanan herkesi otel odasında çay kahve içtiğine pişman etti.

Guy Blomberg isimli kullanıcı kendisinin böyle bir şey yapmadığını ancak bir arkadaşının bu durumun gerçek olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Real question: does anyone I know clean their underwear in a kettle when travelling?