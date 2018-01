Korkunç fırtınadan canlı yayın

Akıllı telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana ‘yurttaş gazeteciliği’ farklı bir boyut kazandı. Vatandaşların çektiği görüntülerin bir yenisi de dün Hollanda’da gerçekleşen tehlikeli ve korkunç fırtınadan geldi. Hollandalılar dehşet verici fırtınanın hasarını gerçek zamanlı olarak belgeledi.

BBC’nin haberine göre yaşanan fırtına sebebiyle Hollanda’da üç kişi ve Almanya’da bir kişi hayatını kaybetti. El Cezire ise Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda düşen tavan panelleri nedeniyle üç kişinin yaralandığını bildirdi.

Yılın bu zamanlarında güçlü fırtınaların yaşanabildiği Kuzey Avrupa’da fırtınaların devam edeceği ve vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.

İşte Hollanda’yı kasıp kavuran fırtınadan o korkunç görüntüler...

Air traffic is almost completely up and running. The roof of peer H is secured and will be open for passengers this evening. Unfortunately, there are still delays and cancellations this evening, so please check your latest flight information if you're due to travel.