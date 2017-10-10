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    Korkunç cinayet kamerada: Kurşun yağdırdı

    DHA
    10.10.2017 - 20:56 | Son Güncelleme:

    Geçen hafta bir simit fırınında yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf D.’nin eski sevgilisiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği Pulatov Hoshgeldi’ye kurşun yağdırması görülüyor.

    Olay 2 Ekim günü saat 23.00 sıralarında, Şişli Feriköy Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fırın çalışanı Yusuf D. (37) ve Türkmenistan uyruklu Pulatov Hoshgeldin (23) bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Kavga sırasında Yusuf D. silahını Hoshgeldin’e doğrultarak 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulatov Hoshgeldi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hoshgeldin'in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, fırında çalışan diğer kişilerin ifadesini almak için karakola götürürken, kaçan Yusuf D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    AN BE AN KAYDEDİLDİ

    Cinayet anı ise, fırının güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Yusuf D. elinde silah ile fırına giriyor. Tezgahın arkasında bulunan arkadaşına defalarca ateş ediyor. Ateş sonucu Hoshgeldin yere düşüyor. Bir ara uzaklaşan zanlı eline siyah bir poşet aldıktan sonra yerde yatan arkadaşına tekrar yanına gelip ateş edip fırından uzaklaşması kameralara yansıdı.

    Etiketler: şişli , cinayet , kamera , video
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