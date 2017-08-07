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    Korkunç... 76 santimlik metal göğsüne saplandı

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:32

    Hindistan'da araba kullanırken uyuyakalan şoför metal yol ayrımına girince korkunç bir kaza meydana geldi.

    Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ın en büyük kenti olan Ahmedabad okurken tüylerinizi diken diken edecek bir kazaya sahne oldu. Direksiyonda uyuyakalan bir şoför, aracıyla metal yol ayrımına girince, korkunç bir tablo ortaya çıktı.

    İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 26 yaşındaki Piyush Sundarva, direksiyonda uyuyakalınca, kaza yaptı. Aracının kontrolünü kaybeden Piyush'un göğsüne ön camdan içeri giren yaklaşık 76 santimetrelik metal parça saplandı.

    Şaşırtıcı bir şekilde bilincini kaybetmeyen genç adam, kazanın ardından telefonla yardım istedi. Doktorlar, iki buçuk saat süren bir operasyonla metal parçayı Piyush’un göğsünden çıkarmayı başardı. Piyush ameliyat esnasında bayıltılmadı.

    Feci kaza sonrası iki parmağını kaybeden ve kaburgaları kırılan Piyush'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: Hindistan , KAZA , metal
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