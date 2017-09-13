Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Korkunç! 5 yaşındaki çocuğu başına taşla vurarak ağır yaraladı

    Korkunç! 5 yaşındaki çocuğu başına taşla vurarak ağır yaraladı

    Ayhan AYDEMİR / BAFRA Samsun DHA
    13.09.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 20:24

    Samsun’un Bafra İlçesi’nde akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, akrabasının çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki H.K.’yi başına taşla vurarak ağır yaraladı.

    Olay, Bafra İlçesi Dededağı Mahallesi’nde meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Yakup Kıyak, akrabasının çocuğu olduğu öğrenilen H.K.’nin oyun oynadığı sırada eline aldığı taşla başına vurdu.

    Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans yaralı çocuğu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralı çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken şüpheli Yakup Kıyak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

     

    Etiketler: Samsun , çocuğa şiddet , şiddet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri