Korku ilçesi: Yılanlar bastı!

KIŞ ayının sıcak geçmesinin yılanların yuvalarından erden çıkmasına neden olduğunu söyleyen Tozan Mahallesi sakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi. Aktürk, “Köyümüzdeki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar. Bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeniyle yılanlar yuvalarından erken çıktı. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.

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