Korku Evi’nden 13 çocuk çıktı

İşkence ve çocukları tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alınan David Allen Turpin (57) ve karısı Louise Anna Turpin (49) çiftinin kefalet bedeli 9.5 milyon dolar olarak belirlendi. Olay, 17 yaşında bir genç kızın ‘korku evi’nden kaçmayı başarması sayesinde ortaya çıktı.

12 KARDEŞİMLE EVDE ESİRİZ

Geçen pazar günü kaçtığı söylenen genç kız, evde bulduğu cep telefonuyla yetkilileri aradı ve annesiyle babasının kendisiyle birlikte 12 kardeşini esir tuttuğunu söyledi. Genç kızın, 10 yaşında gibi gösterdiği ve çok zayıf olduğu kaydedildi.