Korktukları oldu... Dediğini yaptı

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yıllar önce evlenen Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Demirci, sürekli Kırlangıç'ı arayarak onu çok sevdiğini yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Ancak buna rağmen Kırlangıç her defasında eski eşini reddetti.

İddiaya göre Demirci, eski eşine son zamanlarda sürekli ‘seni öldüreceğim’ diye telefonlar etmeye başladı. Dün ise Kırlangıç'ı takip ederek Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda yakalayan Demirci pompalı tüfeği çıkartıp önce eski eşinin kalbine sonrada kendi kalbine ateş etti. Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öğle saatlerinde kız kardeşi ve arkadaşları tarafından alınan Zühal Kırlangıç’ın cenazenin Buruk Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Kırlangıç’ın erkek arkadaşı ise Mahmut Demirci’nin Zühal Kırlangıç’ı saplantı haline getirdiğini söyleyerek, "Seni öldüreceğim diyordu sonunda yaptı" diye konuştu.Mahmut Demirci’nin ise tedavisi hastanede sürüyor.