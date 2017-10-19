Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Korktuğu oldu! Genç kızın feci ölümü....

    Korktuğu oldu! Genç kızın feci ölümü....

    DHA, İHA
    19.10.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    BURSA’da sevgilisinin yanına kaçmak için birbirine bağladığı çarşaflarla kilitli olduğu iddia edilen 3’üncü kattaki evin balkonundan inmeye çalışan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli düştü. Genç kız olay yerinde ölürken aşağıda kendisini bekleyen aynı yaştaki sevgilisinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

    Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kübra Dikmeli, anne ve babasını kaybedince iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Ağabeyleri genç kızın 16 yaşındaki Engincan B. görüşmesine karşı çıkarak iddiaya göre, onu bir süreden bu yana odaya kilitledi. Genç kız evden kaçmayı planlayarak sevgilisi Engincan B.’ye haber verdi.

    Engincan B., iki arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Evdeki iki çarşafı uç uca bağlayan Dikmeli, kıyafet ve diğer eşyalarını içine yerleştirdiği çantayı attı. Andından birbirine bağladığı iki çarşafa tutunarak 3’üncü kattaki odasının penceresinden inmeye çalıştı. Ancak, Kübra Dikmeli çarşaflara tutunamayınca düşerek ağır yaralandı. Sevdiği kızın düşerek ağır yaralanması üzerine sevgilisi onu ağır yaralı halde cadde üzerine taşıyarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Dikmeli’nin genç kızın öldüğünü tespit etti.

    Korktuğu oldu Genç kızın feci ölümü....

    "O KIZ YA BENİM OLACAK YA DA BENİM"

    Geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak sevgilisi Kübra Dikmeli ile görüşemediği için öfkeli olduğunu belirten Engincan B., genç kızın ağabeylerini hedef alarak, "Yanımda olmadığın her gün, her saat, her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor. Sabrımla oynuyorlar resmen. Ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum; ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız, ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah’a sonra bana emanet. Şimdilik sahne sizde, elinizden geleni yapın. Ben üzüldükçe, hırslanıp yıkıldıkça, güçlü kalkıyorum ve kaybetmek hiç benden yana değil. Uzun lafın kısası, bu şekilde devam ederse yaptığınız k....lik, ben sonlandıracağım kapınıza gelip" diye yazdı.

    Korktuğu oldu Genç kızın feci ölümü....

    Gözaltına alınan Engincan B.’nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bu uyuşturucuyu içmek için kullanılan bir aparat bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Bursa , balkondan düşme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri