‘Korkma Oğlum’un Almanya galası yapıldı

TÜRKİYE’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Ankara’ya yerleşen Serhat Önder, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini duyduğunda Genelkurmay Başkanlığı binasının çevresine ilk gidenlerden olmuştu.

Eşi Canan Önder, galada yaptığı açıklamada, eşinin Nürnberg’de efendiliği, dürüstlüğü ve cana yakınlığıyla tanınan ve çok sevilen biri olduğunu vurgulayarak, "Bu belgesel filme katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nürnberg Başkonsolos Yavuz Kül, "Bu kadar seveni olan bir insan aramızdan ayrıldı. O yüzden 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.

‘NEREDE O NESİL’

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da Serhat Önder ile Nürnberg’e gelen bir Kızılay mensubuna yaptığı katkıdan sonra bağlantıya geçtiklerini anlatarak, "Ankara’da Küçükesat Kızılay şubemizin sorumluluğunu ona verdik. Necip Fazıl'ın dediği gibi nerede o nesil dendiğinde ilk koşanlardan biri oldu. Onu şükranla anıyoruz ve bu nedenle bu belgeselin yapımına katkıda bulunmak, desteklemek istedik" ifadelerini kullandı.





Filmin yönetmeni Ekrem Aydın da Almanya’dan gidip şehit olan bir ağabeylerinin filmini de yine gurbet kökenliler olarak kendilerinin çekmek istediğine işaret ederek, "'Çekimler bir sene sürdü. Duygu odaklı, değişik bir film oldu. Başta ailesi olmak üzere filmin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Korkma Oğlum" filmi, galanın ardından Nürnberg’deki Türk Sineması'nda gösterime girecek. Ayrıca uluslararası festivallerde de boy gösterecek 42 dakikalık filmin 15 Temmuz 2018'de de TRT’de yayınlanacağı açıklandı.

Filmi izleyenlerin zaman zaman gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.