Korkak olan aydın olamaz

BİLİM, Yönetim, Kültür Platformu Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula’nın düzenlediği toplantıya katılanlar arasında, Zülfü Livaneli, Gülriz Sururi, Pelin Batu, Kemal Alemdaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Gencay Gürsoy, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay vardı. Diplomasiden, edebiyata ve sanat dünyasından akademisyenlere kadar 120 aydının yer aldığı toplantıda konuşmacıları dinleyen Kılıçdaroğlu, kapanışta şunları söyledi:

“Türkiye’nin aydın birikimi, bilim sanat birikimi yeterli düzeyde ancak aydınların üretiminin daha da verimli olması için ortam hazırlamak gerekiyor. Bunun için çemberin dışına çıkmak lazım. Eleştirel düşünce ve özgür birey bilim ve sanatın katkılarıyla olur. Aydınların toplumu dönüştürmek gibi bir görevi, dil ihtiyacı var.

(Aydınların baskı ortamından söz etmesi üzerine) Aydın olan korkmaz, aydın olmak sorumluluk bilincini, haksızlıklara cesaretle karşı çıkmayı gerektirir. Baskı karşısında suskun olan istediği kadar çok şey bilsin aydın değildir.

DAYANIŞMA ARTMALI

Toplumsal adaletsizlik ve haksızlıklar Türkiye’de insanların, insanlığını yaşamasını zorlaştırıyor. Toplumda adaletsizliğe uğrayan kesimlerle dayanışmayı arttıracağız. Türkiye’de en fazla haksızlık ve adaletsizlik yaşayan kadınlardır. Aslında demokrasi taraftarları, aydınlanmacı insanlar yüzde 50’den fazlasını oluşturuyor. 2019 seçimlerinde bu kesimler belirleyici olacak. Demokrasiyi savunan bir büyük buluşmanın temsilcisi olacağız.”

MUHTARLARI ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Muhtarlar Konfederasyonu’nu ziyaret etti. CHP Lideri ziyaretin ardından sorular üzerine bölgedeki gelişmelerle ilgili, “Sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak’la, İran’la ortak işbirliği oluşturulabilirse, bölgede kan dökmeden sorun çözülebilir diye ifade ettim. Bölge halklarının Kürt olsun, Arap olsun, Yezidi olsun açlığa mahkûm edilmesini asla doğru bulmayız. Orada yaşayan siviller çok ciddi sorunlarla karşı karşıya yeri geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı, o insanlara yardım yapmalıdır” dedi. Kılıçdaroğlu konfederasyondan ayrılırken bir grup temizlik işçisi kendisiyle fotoğraf çektirdi.