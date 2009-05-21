Fatih Kaya yazıyor

Hem de hiç hak etmediği şekilde!

Bu futbol dehası yöneticilerimizin bahanesi de hazır;

Lucescu mesnetsiz açıklamalarıyla Türk futbolunu karalamış...

Çavuşesku dönemi benzetmesi ağırmış ta, Türk futboluna yara vermiş! Hadi be oradan!

Tabi Lucescu onların oyununu bozacaktı, panik yaptılar!

O dönem sahipsiz kalan Beşiktaş'ı sahiplenmeye çalışanlar da, korkudan hatta yenilik bahanesiyle hep bir ağızdan Luce'yi istemeyiz dediler.

Aferin size!

Ne oldu o kovdukları Lucescu? Türk futboluna sağlayacağı katkıyı Ukrayna futboluna sağladı.

Bir Shakhtar mucizesi yarattı.

Kazandığı son UEFA Kupası, Osmanlı tokadı gibi suratlarına patladı.

Şimdi kafalarını ne kadar duvara vursalar azdır.

Büyüksün be "Korkak Luce!"

Tebrikler, saygılar…

Komik oldu.

Bir tarafta Alman takımı Bremen, diğer tarafta Ukrayna takımı Shakhtar...

Stadın güzel bir yerine Fenerbahçe'yi veya grubunuzu temsil eden güzel bir pankart açarsanız daha şık olur.

Ama Fenerbahçe'nin olmadığı bir UEFA finalinde, Fener diye bağırmak nereden çıktı.

Oldu mu yani? Komik olmadı mı?