Korkak Denizli

Mustafa Denizli ne yaptı Aragonesin bu hamlesine karşı?

Hiç bir şey!

Hem de 90 dakika boyunca. Gökhan Gönül zorlanmadı bile savunmada.

Başta Mustafa Denizli ve sahaya çıkan futbolcular kendilerinden utanmalılar!

Fenerbahçe tabi ki her zaman Fenerbahçe’dir.

Ancak lige havlusunu çoktan atmış, defans hattı olmayan bir takıma karşı bu kadar korkak nasıl oynarsınız?

Üst üste 3 tane isabetli pas yapamadı Beşiktaş panikten.

Gökhan Zan’la İbrahim Toraman’a ne demeli peki? 3 senedir aynı hata!

Önce Kezman geçen sezon Alex dünkü maçta da Guiza’ya asist yaptılar.

Senelerdir beraber oynuyorlar artık etle tırnak gibi olmaları lazım ama yok, sanki dün gördüler birbirlerini bu kadar kopuk bir savunma hattı olamaz!

Beşiktaş ne savunmasıyla ne hücum hattıyla hazır değildi.

Çok aciz durumlara düştü oyunun büyük bölümünde, kesinlikle bunun sebebi Fenerbahçe’nin harika futbol oynaması değil. Futbolcuların gerçek markajla değil gölge markajıyla oynaması.

Paralarının peşinde koştukları gibi sahada koşsalardı bu takım bu kadar aciz durumlara düşmezdi!

Yazık! Hatta ayıptır Beşiktaş taraftarına.

Serdar Özkan’ı oyuna alırken ne düşündü Mustafa Denizli oda merak edilen bir konu.

Serdar bir sezon boyunca Beşiktaş’a futboluyla hiçbir şey vermedi. Akıllarda kalan tek hareketi Kayserispor maçında yaptığı bir asist, o kadar!

Birde oyundan çıkan oyuncu Ernst! Çok net söylüyorum kırık ayakla bile daha iyi oynar Ersnt Serdar’dan… Skor 2-1 ve sen oyuna Serdar’ı alıyorsun kurtarıcı diye.

Ve ne yaptı Serdar? Tabi ki hiçbir şey üstüne üstlük kaptırdığı toplarla Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdı bir başka deyişle hem kendi hem de Beşiktaş’ın sonunu hazırladı!

4 hafta var ve artık işler iyice karıştı. Taraftar şampiyonluk diye her maçına koştuğu Beşiktaş’ın yaptığı saçma sapan işlerle çıldırmak üzere…

Bu bir aylık süreçte akıl sağlığı bozulmaya elverişli olan Beşiktaş taraftarına Allah sabır versin!

Bülent Uygun’suz hareketler!

Sivas’ın elde ettiği başarı Bülent Uygun’un yaptığı açıklamalarla iyice antipatik hal almaya başladı.

Her puan kaybının arkasından bahaneler üreten Bülent Uygun önce kendi takımını eleştirmeyi öğrensin.

Neden Gaziantep bizi yendi diyecekti neredeyse…

Bülent hoca her kazandığı maçtan sonra bu Anadolu’nun zaferidir diyerek Türkiye’nin her bölgesinde taraftarı olan 3 büyük takıma karşı birlik mesajı veriyordu rakiplerine.

Ama ne oldu dünkü maçta?

Sivas taraftarının attıkları golden sonra “nokta nokta Beşiktaş olamazsın şampiyon” diye bağırdığında tribünlerden yükselen ıslık Bülent Hocaya en güzel cevap oldu.

İşte o zaman bu Anadolu’nun zaferidir, dürüstlüğüdür, onurudur ve şerefidir diyesim geldi!

