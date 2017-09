Körili Hint pilavı

Konserve bezelye kullanılacaksa sadece suyunun süzülmesi yeterli olacaktır. Havuç soyulup rendelenir.

Biberler sapları kesilip tohumları ayıklandıktan sonra tavla zarı formunda küp küp doğranır. Soğan yemeklik, sarmısaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir. Pirinç kaynar tuzlu suda 40 dakika kadar bekletilir.

Diğer taraftan zeytinyağı geniş bir pilav tenceresine koyulup orta ısılı ateşte kızdırılır. Sarmısaklar ve soğanlar eklenip 3-4 dakika kadar kavrulur. Havuç ve biberler ilave edilip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 3-4 dakika daha kavrulur.

Zerdeçal ya da köri 2 yemek kaşığı kaynar suda karıştırılarak eritildikten sonra tencereye aktarılır. Üzerine hemen sıcak et ya da tavuk suyu aktarılır. (Et suyu ölçüsü pirincin tam iki katı olmalı. Yani 2 su bardağı pirince 4 su bardağı et suyu kullanılmalı.)

Toz zencefil, kimyon ve yenibahar da serpiştirilip suyu süzülüp yıkanmış pirinç ve bezelye ilave edildikten sonra karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılıp orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekip göz göz oluncaya kadar pişirildikten sonra ocağın altı iyice kısılır.

Pilav çok kısık ateşte, 2-3 dakika daha pişirilip ocaktan alınır. Tencerenin kapağı açılıp kağıt havlu örtülür ve tekrar kapatılıp en az 20 dakika dinlendirilir. Dinlenen pilav karıştırılıp servis tabağına aktarılır. İnce kıyılmış maydanozla ya da Hintlilerin yaptığı gibi taze kişnişle süslenip ikram edilir.

Malzeme listesi

-2 su bardağı lüks baldo pirinç

-1 adet uzun kırmızı dolmalık biber

-2 adet yeşil çarliston biber

-1 adet uzun ince havuç

-4 diş büyük boy sarmısak

-1 adet orta boy kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-2 çay kaşığı

toz köri

(Hint safranı denen zerdeçal da

kullanılabilir)

-1 su bardağı bezelye

(konserve, taze ya da dondurulmuş bezelye kullanılabilir)

-Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

-4 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

-1 çay kaşığı toz zencefil, kimyon, yenibahar