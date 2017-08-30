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    ‘Körfez’e ilk bakış!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 16:36 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 16:36

    Bir eve dönüş hikayesinden bir distopyaya dönüşen, Emre Yeksan imzalı sinema filmi ‘Körfez/The Gulf’un ilk tanıtım videosu yayımlandı.

    Körfez

    Emre Yeksan’ın ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Körfez’ dünya prömiyerini, 4 Eylül’de 32. Venedik Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası’nda (Venice International Film Critics’ Week) yapacak. Aynı zamanda Geleceğin Aslanı Ödülü adayları arasında yer alan film, şehri yaşanamaz hale getiren bir çevre felaketi üzerinden güncel politikalara ve sınıflararası çatışmalara incelikli ve mizahi bir tarzla bakıyor.
    30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, ailesinin yanına İzmir’e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe dalar.
    ‘Körfez’ İstanbul’dan ‘geri dönüş’ün hikâyesini İzmir’in sokaklarında Selim’le beraber anlatıyor. Alsancak’tan Karşıyaka’ya, Göztepe’den Çiğli’ye, Bayraklı’dan Kadifekale’ye kadar İzmir’i sokak sokak arşınlayan filmin ana karakteri Selim’i ‘Karadayı’, ‘Analar ve Anneler’ ve ‘Rüya’ dizilerinden tanıdığımız Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül, Müfit Kayacan, Cem Zeynel Kılıç, Damla Ardal, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.
    Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek ‘Körfez’in Venedik’teki dünya prömiyerinin ardından festival gösterimleri devam edecek.



    EMRE YEKSAN’IN İLK UZUN METRAJI
    ‘Körfez’, Mimar Sinan ve Sorbonne üniversitelerinde sinema eğitimi alan ve uluslararası festivallerde gösterilen ‘Unutma Beni İstanbul’ ve ‘Sesime Gel’ gibi filmlerde yapımcılık yapmış olan Emre Yeksan’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film. Filmin senaryosunda yönetmen Yeksan’la birlikte, kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke’nin de imzası var.

    ‘Körfez’e ilk bakış
    Emre Yeksan

    Filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu’nun önceki projesi, Ziya Demirel’in kısa filmi ‘Salı’ (2015), Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmıştı. EAVE 2016 yapımcılarından Aslanoğlu, istos film bünyesinde ‘Körfez’le birlikte üç uzun metraj filmin daha yapımcılığını yürütüyor. (Cem Öztüfekçi’nin ‘Boş Zamanlar’; Nazlı E. Durlu’nun ‘Zuhal’ ve Ziya Demirel’in ‘Ela ve Hilmi’ ismindeki uzun metrajları.)

     

    Etiketler: Kitapsanat , Sinema , Körfez
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