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    Körfez'deki hac krizinde flaş gelişme

    AA
    21 Ağustos 2017 - 21:54Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 21:54

    Katar Dışişleri Bakanlığı, Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara nakli için sadece Suudi Arabistan Hava Yolları'na izin verilmesini eleştirerek, Riyad yönetiminden, vatandaşlarının hac ibadetini yerine getirebilmesi için kolaylık sağlamasını talep etti.

    Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Katarlı hacıların naklinin sadece Suudi Arabistan Hava Yolları ile yapılması, benzeri olmayan mantıksız bir durum olmanın yanı sıra bu ibadeti bütün Müslümanlar için kolaylaştırma çağrısını yapan İslam dininin öğretilerine de aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

    KOLAYLIK ÇAĞRISI

    Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarına, Katarlı Müslümanların hac ibadetini yerine getirmesi için kolaylık sağlamaları çağrısı yapıldı.

    Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu geçen perşembe, Katarlı hacı adaylarının Doha'dan Cidde'ye nakli için 7 sefer düzenleneceğini bildirmişti.  Riyad yönetimi, geçen çarşamba da Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan kara ve hava yoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurmuştu. 

    Katar ile Suudi Arabistan arasında hac gerginliğiKatar ile Suudi Arabistan arasında hac gerginliği

    Etiketler: katar , kriz , hac
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