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    Körfez’de şimdi de şeyh krizi

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    Katar Emiri Şeyh el Sani’ye rakip olarak gösterilen Katarlı Şeyh Abdullah bin Ali el Sani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) alıkonduğu iddiası bölgedeki zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Ayrıca BAE, dün iki yolcu uçağının Katar’a ait askeri uçaklar tarafından taciz edildiğini de öne sürdü.

    SUUDİ Arabistan’ın başını çektiği bazı Arap ülkelerininin terörizme destek verdiği suçlamasıyla Katar’a uyguladıkları ambargoda altı ay geride kalırken bu kez Körfez’de ‘Şeyh krizi’ patlak verdi. Katar Emiri Şeyh El Tamim bin Hamad el Sani’ye rakip olarak gösterilen Şeyh Abdullah bin Ali el Sani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde alıkonduğu öne sürüldü.

    ŞEYH MUHAMMED SORUMLUDUR

    Körfez’de patlak veren ilk krizin ardından Şeyh Abdullah, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından kabul edilmiş, o dönemde Katar Emiri Şeyh Tamim’in yerine geçebileceğine dair sosyal medyada söylentiler yayılmıştı. Son olarak Katar’ın Al Jazeera televizyonunda yayınlanan ve internette de paylaşılan bir videoda Şeyh Abdullah, Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ı işaret ederek “Halihazırda Abu Dabi’deyim, Şeyh Muhammed’in misafiri olarak buradaydım. Ama artık durum değişti. Şu an gözaltındayım. Eğer bana bir şey olursa bundan tamamıyla Şeyh Muhammed sorumludur” diyor.

    ‘KENDİ İSTEDİ’ İDDİASI

    BAE ise Katarlı Şeyh’in isteği dışında alıkonduğu iddialarını reddetti. BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, “Şeyh Abdullah, BAE’de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE’ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü” ifadesini kullandı.
    BAE’deki Hedayda terörle mücadele merkezinin müdürü Ali Raşid el-Nuaimi, Şeyh Abdullah’ın ‘kendi güvenliği’ için ülkede kalmak istediğini kaydetti. Twitter’dan yazan el-Nuaimi, Katarlı Şeyh’in istediği vakit, gidebileceğine dair güvenilir bir kaynaktan teyit aldığını da belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise yaptığı açıklamada, “Katar devleti, durumu yakından izliyor, ancak BAE ile iletişim araçlarının kesintiye uğraması nedeniyle olanların detayları hakkında kesin hüküm vermek zor” dedi.

    Şeyh Abdullah’ın kardeşi Şeyh Halid’in Al Jazeera’de yer alan açıklamasında ise kardeşinin alıkonduğu ve yaşanan olaylar nedeniyle yorgun düştüğü için Abu Dabi’de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Şeyh Halid, ağabeyinin yanında iki kızının bulunduğunu da ifade etti.

    BİLGİ NOTU

    Katar’ın 3’üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim’in torunu, 4’üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah’ın oğlu ve 5’inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali’nin de kardeşi olan Şeyh Abdullah, El Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor. Şeyh Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde arabulucu rolüyle gündeme gelmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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