MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Körfez'de flaş gelişme! İran açıkladı...

    Körfez'de flaş gelişme! İran açıkladı...

    Hürriyet Haber
    29 Temmuz 2017 - 10:56Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:45

    İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde ABD Donanması ile yeni bir 'vakanın' yaşandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, ABD Donanması'na bağlı unsurların tacizde bulunduğunu ve İran'a bağlı teknelerin yakınlarında uyarı atışı açıldığını duyurdu.

    Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

    İran basını, ABD donanmasına ait bir helikopterin Devrim Muhafızlarına bağlı bir tekneye oldukça yaklaşarak tacizde bulunduğunu duyurdu.

    Tahran Times, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "(Fars) Körfezi'nin kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir tekneye ABD'li gemi tarafından iki kez uyarı açılmasından günler sonra, ABD'li gemiler Fars Körfezi'nin orta bölgesinde benzer bir eylem gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.  

    Ayrıntılar geliyor....

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: iran , Devrim Muhafızları , IRGC
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri