Körfez yatırımcısıyla buluştu

CATHAY Group, Nivo İstanbul projesinin Suudi ortağı Neba A.Ş ve Nivo Ataköy’ün Dubaili ortağı Liderlik Development’la güçlerini birleştirerek Körfez’e yelken açtı. Katar, Riyad ve Abu Dhabi fuarlarının ardından ikinci kez Cityscape Dubai’ye katılan Nivo projeleri, Körfez’de yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Cathay Group standını ziyaret ederek Cathay’ın halen devam eden projeleri ve yatırım planları hakkında bilgi aldı. Bakan Mehmet Özhaseki Cathay’ın yabancı sermayeyi ülkemize getirerek birlikte proje gerçekleştirmesinden ayrıca memnunluk duyduklarını ifade etti.

‘DAHA ÇOK YOL VAR’

Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Almanya’da da uluslararası yatırımcılarla tanıtım toplantıları düzenleyen Cathay Group, Nivo projeleri ile İstanbul’a yatırım yapmanın önemini ve avantajlarını vurguluyor. Cathay Group Yönetim Kurulu üyelerinden Okan Süha Yıldırım İstanbul’un binlerce yıllık tarihi eserlerin merkezi olduğundan ve tarihi yaşatan şehirlerin marka değerini arttırdığından bahsederek İstanbul’un dünyanın marka değeri en yüksek kentleri arasında yer aldığını belirtti. Yıldırım, çarpık kentleşmesine rağmen İstanbul’un çok güzel bir kent olduğunu ve inanç coğrafyasının doğal merkezi olması gibi tarihi bir misyonunun da olduğunu ekledi. Tüm bu parametreler ışığında bakıldığında İstanbul’da yabancı yatırımcı oranının yüzde 3’e bile ulaşamamış olmasını belirterek bu durumun daha çok yol gidilmesi gerektiğinin göstergesi olduğu tespitinde bulundu.

1400 ÜNİTE HAYATA GEÇİYOR

Nivo projeleri, mimari ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra lokasyon avantajıyla dikkat çekiyor. 6 blok ve yaklaşık 1.400 üniteden oluşan Nivo İstanbul, Basın Ekspres yolu Halkalı Kavşağı üzerinde, 45 dönüm arazi üzerinde bir kentsel dönüşüm projesi. Nivo İstanbul’da kaba inşaatın yüzde 50’si tamamlanmış olup 1 blok uluslararası bir rezidans tarafından ‘serviced apartments & extended stay’ olarak işletilecek olup 3 blok home-ofis, 2 blok ise konut olarak hayata geçirilecek. Çevresiyle bütünleşik bir yaşam sağlayacak projenin bitişiğinde ise Kirazlı-Halkalı metro hattı üzerindeki Fatih istasyonu yer alıyor.

ULAŞIMI KOLAY

Nivo Ataköy projesi ise ulaşım avantajı ve mimarisiyle öne çıkıyor. Tramvay, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ve havaalanına yürüyüş mesafesinde yakınlığı ile oldukça güçlü bir konumda yer alan Nivo Ataköy, yaklaşık 13 dönümlük arsa üzerinde yer alıp 314 ünite konut ve 73 mağazadan oluşuyor. Karma bir proje olup 900 metrekare sosyal alana sahip proje yanı başında yer alacak kamunun kullanımına açık yaklaşık 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde kent parkıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanarak 2018 Aralık ayında tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek.