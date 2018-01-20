Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Körfez sakini

    Körfez sakini

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen golf şampiyonası sırasında suda tek ayağı üzerinde dururken gagasını kanatlarının arasına sokmuş olan beyaz bir flamingo objektife böyle yansıyor.

    Artık golften mi sıkıldı, körfez güneşinden mi bunaldı, yoruldu mu! Kim bilir...

    Etiketler: Abu Dabi , BAE , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri