Körfez sakini

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen golf şampiyonası sırasında suda tek ayağı üzerinde dururken gagasını kanatlarının arasına sokmuş olan beyaz bir flamingo objektife böyle yansıyor.

Artık golften mi sıkıldı, körfez güneşinden mi bunaldı, yoruldu mu! Kim bilir...