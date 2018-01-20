Körfez sakini

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen golf şampiyonası sırasında suda tek ayağı üzerinde dururken gagasını kanatlarının arasına sokmuş olan beyaz bir flamingo objektife böyle yansıyor.
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