SÃ¼per lige tÄ±rnaklarÄ±yla tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan Kocaeli iÃ§in piyango gibi oldu bu gol. Umulandan Ã¶nce bulunan bu golden sonra da maÃ§a daha sÄ±kÄ± asÄ±lmak, daha Ã§ok mÃ¼cadele etmek iÃ§in inanÃ§larÄ± had safhaya ulaÅŸtÄ±.

27. haftanÄ±n ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda umulmayan bir baÅŸlangÄ±ca ÅŸahit olduk. TaraflÄ± tarafsÄ±z tÃ¼m futbolseverlerce ligde kalma mÃ¼cadelesi takdir edilen Kocaeli, bulduÄŸu golden sonra sahasÄ±na Ã§ekilerek kontrataklarla ileri gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

AslÄ±nda golÃ¼ bulmasa da maÃ§Ä±n bu ÅŸekilde geÃ§mesi bekleniyordu.

H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Beklenmeyen tek ise ÅŸey BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n bu kadar kÃ¶tÃ¼ bir ilk yarÄ± oynamasÄ±ydÄ±. Golden sonra Tanerâ€™in sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kmasÄ± zaten sÄ±nÄ±rlÄ± hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ olan ev sahibi ekibin iyice geriye yaslanmasÄ±na neden oldu.

Onun yerine oyuna giren Serdar, 17. dakikada beÅŸ metreden topu dÄ±ÅŸarÄ± vurmasa daha da garip bir ilk yarÄ± seyredebilirdik.

Buna raÄŸmen seyrettiÄŸimiz ilk yarÄ± da yeterince garipti. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tek net gol pozisyonu olmamasÄ± bir yana tÃ¼m futbolcularÄ±nÄ±n Ã¼zerinde garip bir Ã¶lÃ¼ topraÄŸÄ± vardÄ±.

RÃ¼ÅŸtÃ¼â€™nÃ¼n kalecilik gÃ¶revi yanÄ± sÄ±ra Ã¶n liberoluk da yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yarÄ± boyunca ev sahibi ekip Ã§ok iyi kapandÄ±. KazandÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n kÄ±ymetini bilen Kocaelispor daha fazlasÄ±nÄ± istemedi.

Ä°kinci yarÄ±ya Holosko ve UÄŸurâ€™u oyuna alarak baÅŸladÄ± BeÅŸiktaÅŸ.

Bu deÄŸiÅŸikliklerin olumlu katkÄ±sÄ± olmasÄ± en azÄ±ndan gol pozisyonu bulmalarÄ± beklenirken golÃ¼ yine Kocaeli kaÃ§Ä±rdÄ±. Bu sefer beÅŸ metreden Murat HACIOÄžLU topu dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ gole en Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda dakikalar 65â€™i gÃ¶steriyordu. AynÄ± dakika iÃ§erisinde Ã¶nce Boboâ€™nun kafa ÅŸutunu saÄŸ direk dibinden sonra da Sivokâ€™un kafa ÅŸutunu sol direk dibinden Ã§Ä±karan kaleci Serdar, en bunaldÄ±ÄŸÄ± anlarda takÄ±mÄ±na gÃ¼ven aÅŸÄ±ladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ ataklarÄ± sÄ±klaÅŸsa da bu direnci kÄ±rmasÄ± zor gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. Beklenen mucize biraz ÅŸans biraz da hakem yorumuyla geldi.

Ã‡ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak bir penaltÄ±dan gelen golle beraberliÄŸi yakaladÄ± BeÅŸiktaÅŸ.

Bu golle zaten yeterince yorulmuÅŸ olan Kocaeliâ€™nin motivasyonu dibe vurdu. SaldÄ±rmak isterken defanslarÄ±nda Ã§ok fazla aÃ§Ä±k verdiler.

MaÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru da Bobo ve Yusuf ile gelen goller BeÅŸiktaÅŸâ€™a Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¼Ã§ puan getirdi.

KÃ¶rfez ekibinin yaÅŸam mÃ¼cadelesi dramatik bir ÅŸekilde zayÄ±flarken son 20 dakikada BeÅŸiktaÅŸ kÃ¼llerinden doÄŸdu.