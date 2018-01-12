Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Koreliler çıldırdı, Apple'ı bir bir mahkemeye veriyorlar! Sebebi ise...

Koreliler çıldırdı, Apple'ı bir bir mahkemeye veriyorlar! Sebebi ise...

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

Eski iPhone’ları yavaşlatmasından dolayı Apple’a karşı olan tepki çığ gibi büyüyor. Şirkete karşı açılan davaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak binlerce Güney Koreli Apple’a dava açtı.

Birçok ülkede kullanıcılar şirket aleyhine dava açıyorlar. Son olarak Samsung’un anavatanı Güney Kore’de açılan davada binlerce kişi Apple’dan şikayetçi görünüyor.

370.000 kişinin dahil olduğu dava sürecinde nüfusa oranlama yapıldığında Güney Kore vatandaşlarından her 138 kişiden biri Apple’dan şikayetçi diyebiliriz. Perşembe günü Seul Merkez Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda kullanıcılar Apple’dan iPhone’ları yavaşlattığı için kişi başına 2000 dolar talep ediyorlar.

Davayı açan Güney Koreli hukuk firması Hannuri Law, katılmak isteyen kişilerin başvurularını kabul ediyor. Bu sebeple davacı sayısı 370 bin kişiyi aşabilir. Kore kanunlarına göre şirketler yazılım güncellemelerinin tüm yönleri ile ilgili kullanıcılara bilgi vermek zorundalar. Apple’ın bu kurala uymadığı ve kullanıcıları yeni ürünler satın almaya zorladığı iddia ediliyor.

shiftdelete'in haberine göre Apple yetkilileri, konu ile ilgili açıklamalarında bataryaların ömrünü uzatmak için iPhone’ları yavaşlattığını belirtmişlerdi. Şirket birçok dava açılmasına rağmen sadece kullanıcılarından özür dileyerek batarya fiyatlarında indirim yaptı. Kullanıcıların genel beklentisi ise Apple’ın ücretsiz batarya değişimi yapması yönünde.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri