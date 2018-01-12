Koreliler çıldırdı, Apple'ı bir bir mahkemeye veriyorlar! Sebebi ise...

Birçok ülkede kullanıcılar şirket aleyhine dava açıyorlar. Son olarak Samsung’un anavatanı Güney Kore’de açılan davada binlerce kişi Apple’dan şikayetçi görünüyor.

370.000 kişinin dahil olduğu dava sürecinde nüfusa oranlama yapıldığında Güney Kore vatandaşlarından her 138 kişiden biri Apple’dan şikayetçi diyebiliriz. Perşembe günü Seul Merkez Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda kullanıcılar Apple’dan iPhone’ları yavaşlattığı için kişi başına 2000 dolar talep ediyorlar.

Davayı açan Güney Koreli hukuk firması Hannuri Law, katılmak isteyen kişilerin başvurularını kabul ediyor. Bu sebeple davacı sayısı 370 bin kişiyi aşabilir. Kore kanunlarına göre şirketler yazılım güncellemelerinin tüm yönleri ile ilgili kullanıcılara bilgi vermek zorundalar. Apple’ın bu kurala uymadığı ve kullanıcıları yeni ürünler satın almaya zorladığı iddia ediliyor.

shiftdelete'in haberine göre Apple yetkilileri, konu ile ilgili açıklamalarında bataryaların ömrünü uzatmak için iPhone’ları yavaşlattığını belirtmişlerdi. Şirket birçok dava açılmasına rağmen sadece kullanıcılarından özür dileyerek batarya fiyatlarında indirim yaptı. Kullanıcıların genel beklentisi ise Apple’ın ücretsiz batarya değişimi yapması yönünde.