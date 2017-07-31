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    Kore’de füze gerilimi tırmanıyor: Çin’e çattı

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 00:02Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 00:02

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesine tepkisi çok sert oldu. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında Pekin’e yüklenerek, bu ülkenin ABD ile ticarette yüz milyarlarca dolar kazandığını ama Kuzey Kore konusunda konuşmak dışında hiçbir şey yapmadığını savundu. ABD Başkanı, böyle sürmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

    KUZEY Kore’nin geçtiğimiz cuma gerçekleştirdiği balistik füze denemesini yankılar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’tan testle ilgili çok sert tepki geldi. Trump, tepkisini yine Twitter’dan dile getirdi. Kuzey Kore’nin füze denemelerine daha önce gösterdiği tepkilerde Çin’in bu ülkeyi dizginlemek için çok çaba sarf ettiğine değinen Trump bu kez Twitter’dan dün paylaştığı mesajında Çin’e sert çıktı. 

    SERT MESAJ 

    Twitter hesabı üzerinden Çin’i eleştiren Trump, şu paylaşımda bulundu: “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz Çin’in ticarette yılda yüz milyarlarca dolar kazanmasına müsaade ettiler oysa onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar, sadece konuştular. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi!”     

    Kore’de füze gerilimi tırmanıyor: Çin’e çattı

    UÇAKLAR HAVALANDI 

    ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B stratejik bombardıman uçakları ile güç gösterisi yaptıklarını açıkladı. PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı” denildi. İki adet B-1B uçağı Guam Adası’ndaki Andersen Hava Üssü’nden kalktı. Bu uçaklara, Japon hava sahasına girmeleriyle iki Japon F-2 uçağı eşlik etti. Güney Kore hava sahasına girmeleri ile de dört adet Kore F-15 uçağı gruba katıldı.

    Kore’de füze gerilimi tırmanıyor: Çin’e çattıABD, B1-B bombardıman uçağı ile Pyongyang’a gözdağı verdi.

    BİLGİ NOTU: Kuzey Kore’nin geçen cuma yaptığı denemede Hwasong-14 balistik füzesi 3 bin 725 kilometre irtifaya ulaşarak, 998 kilometre yol kat edip Japon Denizi’ne düşmüştü. Yapılan son denemenin, ülkesinin kıtalararası balistik füze programının güvenilirliğini yeniden teyit ettiğini söyleyen Kuzey Kore Devlet başkanı Kim Jong-Un, füze fırlatma kabiliyetiyle artık tüm ABD’nin menzilde olduğunu söylemişti. Balistik füzelere nükleer başlık da takılabiliyor.

    Kore’de füze gerilimi tırmanıyor: Çin’e çattı

    PEKİN’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin füze denemesiyle Pekin’e sert çıkarken, Çin hükümeti, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90’ıncı kuruluş yıldönümünü büyük bir askeri geçit töreni ile kutladı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü’ndeki törene katılan Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi Jinping göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü. Şi konuşmasında, “Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var” dedi. Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları, 12-A gemi füzeleri, Dongfıng-26 nükleer ve konvansiyonel başlıklı füzeler de sergilendi. PLA’nın hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı. Çin Merkez Televizyonu’ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100’den fazla uçak yer aldı.

    Etiketler: ABD , Çin , gazetehaberleri
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