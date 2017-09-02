Kör Niko öne geçti ona yanıyorum

KÖR TİKO PARDON NİKO

“(Kör Niko’nun Meyhanesi ile neyi kast ettiniz?) Çanakkale şehitliğinde bazı CHP’lilerin çilingir sofrası kurarak içki aldıklarına dair görüşler oldu. Türkiye’de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda, çilingir sofrası kurulması ve rakı içilmesi veyahut değişik içkilerin içilmesini doğru bulmamaktayız. Türkiye’de bir içki yasağı da yoktur. Herkes her yerde içki alabilir; ama bu şehitlerimizin mekanında değil, meyhanelerde olması lazımdır. İstanbul’da da çok sayıda tarihi meyhaneler vardır. Bunlardan birisi de Kör Tiko’dur (dili sürçtü), pardon Niko’dur. (Gülerek) Burada da dilimin sürçmesi veya tekrarını düşünmem, Niko’nun nerede olduğunu bilmemezlikten kaynaklanmaktadır. Onun için Cumhuriyet gazetesine bir sürpriz yapayım dedim. Telafuzda zorluk çektiğimi öğrenirlerse Niko ile bir alakamızın olmadığını da anlamış olurlar. Ama belli çevrelerde saat 6’dan sonra rakı burcuna girdiklerinde, nerede kimin olduğunu hepinizden iyi bilirler. Onlara da diyecek bir sözümüz yoktur. Böyle meyhaneler vardır.

BİRİ SİYASİ BİRİ TEPKİ

Meyhaneyi akşam mekan tutanlar orada sazlı sözlü eğlenceye girebilirler. Koro halinde olduğu gibi solo halinde de şarkılar okunabilir. Bazı müzik sevdalıları, ticaret erbabı her şarkının kasetini CD’sini yaptığı gibi meyhane şarkılarının da CD’sini yapıp, kasetini hazırlamış olabilir. Onunla bizim söylediklerimizi karıştırmamak lazım. Bir tanesi siyasidir, bir tanesi bir tepkidir. Bir yanlışlığın bir daha yapılmaması için bir uyarıdır. İkisini birbirinden ayırt etmek lazımdır. Kör Niko Türkiye’nin gündeminden öne geçti ben de ona yanıyorum.

SORUMLULUĞU TAŞIYACAĞIZ

16 Nisan ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu sistemin istikrarlı, kalıcı ve ülke yönetiminde etkin olabilmesi için bir an evvel uyum yasalarının çıkartılması ve 1 Ekim’den itibaren de Türkiye’nin çok önemli sosyal siyasi ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde Türkiye’nin birliğinden ve kardeşliğinden uzaklaştırıcı faaliyetlerin artacağı unutulmamalıdır. MHP bu anlayışla önümüzdeki dönemlerde üzerine düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de taşıyarak milletimize hizmet etme aşkını sürdürecektir.”