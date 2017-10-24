Köpüklü Türk kahvesinin 7 sırrı

Türk kahvesi pişirmenin en temel yolu taze Türk kahvesi kullanmaktır. Eğer imkânınız varsa taze taze çekilmiş Türk kahvesiyle kahve yapmak gerekiyor. Uygun şartlarda saklanmayan kahvenin kokusu, tadı değişmeye başlıyor, kahve ağırlaşıyor. Bayat kahve ne kadar güzel pişirilirse pişirilsin düzgün sonuç alınması zorlaşıyor. Bu nedenle Türk kahvesini muhafaza ederken kokusuz, serin ve kuru yerde saklamak önemli.

Kahveyi pişirirken kullanılacak su da oldukça önemli. Suyun klorsuz olması gerekiyor. Kahvenin köpürmesi için soğuk su kullanmaya da dikkat edin.

Kahve, şeker ve su cezveye eklendikten sonra 30 saniye kadar karıştırılması gerekiyor. İyi karıştırılmış kahveyle piştikten sonra daha yumuşak kıvamlı kahve elde edebilirsiniz. Yumuşak içimli ve mükemmel kıvamlı olması Türk kahvesi için oldukça önemli bir detay.

Mangalda veya közde pişen kahvenin çok daha güzel olmasının sebebi ağır ağır ve kısık ateşte pişmesidir. Bunun için evde kahve yaparken de kısık ateşte ve yavaş pişirin.

Kahve tamamen kabarana kadar cezveyi ocakta tutmayın. Kahve kabarmaya başlayınca köpüğün bir kısmını alıp fincanlara eşit oranda dağıtın. Sonra ocağa koyup biraz daha bekleyin ve aynı işlemini tekrarlayın.

Fincanlara kahveyi dökerken de dikkatli olmanız gereken iki konu bulunuyor. İlki kahveyi fincanlara yavaş yavaş dökmek olabilir. Bu sayede fincanın üzerine çıkacak köpük dağılmamış olur. İkinci konu ise kahveyi fincanın kenarından dökmek. Kahve fincanın tam ortasına ve hızlıca dökülürse köpük çok yüksek ihtimalle söner.

Kahvenin daha yumuşak bir aromada olmasını istiyorsanız da her bir fincan için cezveye 1 çay kaşığı kadar süt ekleyin. Bu, damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bir öneri.