Köprüden önce son çıkış

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de spor, özellikle de futbol büyük kalabalıkları etrafında toplar, sürükler.

Yine dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük kalabalıkların bir vesile ile toplandığı her yere siyaset ve siyasiler mutlaka bir şekilde el atarlar.

Futbol başta olmak üzere sporun her alanında, siyasilerin mutlaka dahlinin olduğu bir ül

Gülşah Erkaya yazıyor

kede yaşadığımıza göre, sporseverlerin artık gözlerini açmaları gerekiyor.

Parti liderleri gözlerini çoktan açtılar. (Aslında onların zaten gözü açık doğduklarına inananlardanım). Her kürsüye, boyunlarında, bulundukları kentin takımının atkısıyla çıkmaları spor aşklarından değil elbette.

Bu konu çok derin ve uzun bir mevzu, ancak lafın özü şudur: ‘Ben tüm spor ve futbol tutkunlarından rica ediyorum. Oyunuzu kullanırken elbette sizi yönlendirecek pek çok etken vardır kafanızda. Ancak siyasetin spora bulaştığı kadar siz de siyasete bulaşın.

Oyunuzu kullanırken, adayların spor proje ve vaadlerini mutlaka dikkate alın. Hele de bir Anadolu kentinde yaşıyorsanız, bir kent takımını tutuyorsanız, amatör sporlardan birisi ile ilgileniyorsanız, mutlaka ama mutlaka oyunuzun rengini belirlerken, adayların spora bakış açılarını değerlendirin’.

Gaziantep’te Taraftarlar Derneği ve Dernek Başkanı İrfan Karakuzulu’nun baskıları sonucunda bütün Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Gaziantep’e yeni stadyum yapma sözü verdiler. Bununla da kalmayıp bu projeyi nasıl gerçekleştireceklerini, finansmanı nereden bulacaklarını bile açıkladılar.

Yine Gaziantep’te adaylar, Dernek ve taraftar baskısı sonucu seçim bildirgelerinin ‘Projeler’ kısmına onlarca sportif proje eklediler. Bunların yarısı gerçekleşse Gaziantep Anadolu’nun sportif tesis merkezi olacak.

Evet, lafı fazla uzatmanın gereği yok. Sporu seviyorsanız, futbolu seviyorsanız, sporun sağlıklı ve başarılı bir toplum yaratmaktaki önemine inanıyorsanız, oyunuzu kullanırken adaylarınızın bu konuda neler yapmayı vaad ettikleri de kulaklarınızda birazcık olsun çınlasın... “İyi olan kazansın” diyelim ama seçimden sonra “önümüzdeki maçlara bakcaaaz” demeyelim...

TAAABATA, TABATAAAA!...

Gaziantepspor’un gözbebeği Tabata’yı şimdi de Cimbom istiyormuş! Zaten Gaziantep büyüklerden kiminle oynasa, adamların maça hazırlık olarak ilk yaptıkları antrenman, ya Tabata’yı ya da Bekir’i istediklerini açıklamak.

Gerçi Gaziantepspor ve taraftarı artık böyle şeyleri yemeyecek kadar profesyonelleşti ama ne yazık ki bizim büyükler henüz bu profesyonelleşmeyi kabullenemedi. Zaten Tabata’nın satılması konusunda taraftarların, bizim de aynen katıldığımız görüşü şöyledir: “Tabata’yı satanı biz de satarız!”