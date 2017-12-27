Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Köprüde faciaya ramak kaldı... Bulun bu trafik teröristini!

    Köprüde faciaya ramak kaldı... Bulun bu trafik teröristini!

    İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
    27.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bir sürücü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken aracının hızını sabitledikten sonra yan koltuğa geçti. Sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı araç, köprüde bu şekilde ilerledi. Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

    Yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir otomobil akan trafikte ilerliyor. Ancak sürücü koltuğunda kimse yok. Yandan geçen araçların sürücüleri, şaşkınlıkla bu otomobile bakıyor. 'Hayalet sürücü'nün kullandığı aracın sürücüsü aslında çekimi yapan kişi... Aracının süratini, hız sabitleyiciyle ayarladıktan sonra yan koltuğa geçmiş.

    Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü, köprüde bu şekilde ilerliyor. Görüntülerde her an bir kazaya sebebiyet verebilecek sürücüsüz otomobil, Avrupa yakasına doğru yoluna devam ediyor. Görüntülerin ardından polis o sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

    İstanbulda şaşkına çeviren görüntüİstanbul'da şaşkına çeviren görüntü

    Etiketler: Boğaziçi Köprüsü , Trafik , trafik magandası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri