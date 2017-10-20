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    Köprü yolundaki kazada üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Başakşehir üçüncü köprü yolunda kontrolden çıkan bir araç Tır'a çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası trafik kilitlendi.

    KUZEYMarmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.

     Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: son dakika , üçüncü köprü , haber , haberler
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