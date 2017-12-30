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Köprü ve otoyollara yüzde 25’e varan zam

Hürriyet Haber
30.12.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

1 Ocak’tan geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 10 ile 25 arasında zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, trafik sıkışıklığını azaltmak için araç sınıflarına göre de geçiş ücretinin farklılaştırıldığı belirtildi.

Boğaz köprülerinde 1 ve 2. sınıf araç ücretlerinin yüzde 25 artırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri o yüzde 10 artırılmıştır. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı), İzmir Çeşme ve İzmir Aydın Otoyolunda 1. sınıf araç ücretleri yüzde 25, 2. sınıf araç ücretleri yüzde 15, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretleri yüzde 10 artırılmıştır. Çukurova otoyollarında, 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmış, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Boğaz köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8.75 lira, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2.5 lira, en yüksek geçiş ücreti 25 lira olarak belirlenmiştir.”

Etiketler: köprü , otoyol , gazetehaberleri
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