Köprü ve otoyola yüzde 10-25 zam

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yap-işlet-devretlerde döviz kuru farkına göre, diğerlerinde ise enflasyona göre belirlenecek farkın ücretlere yansıtılacağını açıkladı. Arslan, “Yılbaşı itibariyle rakamları belirlemiş olacağız” dedi.

2016 KURU 3.51 TL

Arslan, bakanlığın yıllık değerlendirmesini yaptığı sohbet toplantısında, konuyla ilgili soruya yanıt verirken, sistemin detaylarını da anlattı. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Osmangazi, Yavuz Sultan Selim gibi köprülerde 2 Ocak kurunun esas olduğunu belirten Arslan, bir önceki yılın 2 Ocak tarihli kuru ile bu yılın 2 Ocak kuru arasındaki farkın esas olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra BM enflasyon endeksinin de dikkate alınacağını kaydeden Arslan, bu rakamlar üzerinden yapılacak hesaba göre, yeni geciş ücretlerinin belirleneceğini söyledi. 2 Ocak 2017 tarihinde dolar kuru, 3.51 lira seviyesindeydi. Bu kapsamda, son dakikada kurda radikal bir düşüş olmazsa, özel sektör tarafından işletilen köprülere, zam yapılması kaçınılmaz olacak.

ÜFE YÜZDE 17.5 BEKLENİYOR

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile kamu tarafından işletilen otoyollarda ise, enflasyon kadar artış yapılacak. Bu noktada üretici fiyatları endeksinin belirleyici olacağı kaydedilirken, yıl sonu ÜFE rakamının yüzde 17.5 civarında olması öngörülüyor. Ancak köprü ve otoyollara artış bu düzeyde olmayacak. Köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı, araçların niteliği, köprü ve otoyolların diğer özellikleri de dikkate alınarak, fiyat artışı yapılacak. Tüm bu kriterlere bakılarak yapılacak zammın yüzde 10 ile 25 arasında olması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Arslan, sektördeki gelişmelere ilişkin soruları da yanıtladı. İstanbul’a bazı havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurmasıyla ilgili konuşan Arslan, “Bizim havacılık sektörümüz büyüyor. 260 noktaya uçuyoruz. Büyüdüğümüz için güçlendiğimiz için uçuyoruz. ‘Türkiye üzerinden büyüyebilir miyiz’ diye geliyorlar rekabet edemeyince de çekiliyorlar. Bunu ‘Türkiye havacılığı zayıflıyor’ diye okumamak lazım. Haksızlık yapmamak lazım” dedi. Havayollarında bu yıl taşınan yolcu sayısının 195 milyona geldiğini ve bunun rekor olduğunu sözlerine ekleyen Arslan, “Gelecek yıl 10 milyon daha artırarak, 200 milyonu aşmış olacağız” diye konuştu.

Arslan halen proje çalışmaları süren Kanal İstanbul’la ilgili de konuştu. Kanal İstanbul için 2018 yılında çalışmaların sürdürüleceğini belirten Arslan, “Gerekirse her etabına farklı bir finansman modeli uygulayacağız” dedi.

ULAŞTIRMADA 2018 YILI HEDEFLERİ

- 2018’de 28.8 milyar TL yatırım yapılacak.

- 615 kilometre bölünmüş yol yapılacak.

- 990 km demiryolu hattı tamamlanacak.

- Başkentray Şubat 2018’de işletmeye açılacak. (36 km güzergâh, toplam 150 km) 2018’de hedef 12 milyon yolcu.

- İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabı, 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak.

- Kanal İstanbul etüdü ve projesi tamamlanarak, YİD modeli ile ihale edilecek.

- Kuzey Ege/Çandarlı limanı üst yapısı, (YİD) modeli ile yapılacak.

- PTT Drone ile teslimata başlayacak.