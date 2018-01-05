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    Köprü ve otoyol ücretleri için 2. açıklama

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 18:43 | Son Güncelleme:

    Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinde 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenleme ile ilgili ortaya atılan 'yüzde 25 artış' iddiasının doğru olmadığını, bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artışın ortalama yüzde 10 oranına karşılık geldiğini açıkladı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama yapıldı.

    Otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği anımsatılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın-yayın organlarında haber ve yorumlara yer verildiği, bu çerçevede kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    'İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DEĞİL'
    Yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    ''Bilindiği gibi otoyol ve köprü geçiş ücretleri 6 araç sınıfı üzerinden kullanılan otoyol uzunluğu baz alınarak fiyatlandırılmaktadır. Son yapılan fiyat ayarlamasında daha öncekilerden farklı olarak araç sınıflarına ve otoyol bölgelerine göre geçiş ücreti tarifesi belirlenmiştir.

    ÜLKE 5 OTOYOL BÖLGESİNE AYRILDI
    Bu kapsamda ülkemiz 5 otoyol bölgesine ayrılarak (boğaz köprüleri ile Trakya, Anadolu, Ege ve Çukurova otoyolları) her bölgedeki araç sınıfı ayrı ayrı değerlendirilerek ücretlendirme yapılmıştır.

    EN FAZLA YÜZDE 10 ARTIŞ
    Bazı otoyollarda 1. sınıf araçların geçiş ücreti yüzde 25 artarken bu artış bazı bölgelerde yüzde 10'da kalmıştır. Yine bazı bölgelerde 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıf araçlara en fazla yüzde 10 artış uygulanırken bazı bölgelerde bu sınıflara herhangi bir artış yapılmamıştır. 6. sınıf olan motosikletler için ise ülke genelinde artış yapılmadan 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artış ortalama yüzde 10 oranına karşılık gelmektedir.''

     

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    Etiketler: son dakika , köprü ücretleri , otoyol ücretleri , haber , haberler
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