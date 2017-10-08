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    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

    Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
    08.10.2017 - 16:34 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN’da köpeklerin saldırısından kaçıp, eski arıtma kuyusuna düşen 37 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, koyunlardan 1’i öldü.

    Olay, öğle saatlerinde, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Börgenek Köyü yakınlarında Mehmet Karababa’ya ait 38 koyun, köpeklerin saldırısından kaçarken, çimento fabrikasına ait olan eski artıma kuyusuna düştü.

    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

    Koyunların kuyuya düştüğünü fark eden Karababa’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla koyunları tek tek kuyudan çıkardı. 5 metrelik kuyudan çıkarılan 37 koyun, sahibine teslim edilirken, koyunlardan 1’i öldü.

    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

    Sürünün sahibi Karababa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkardığını söyledi.
    Hayvanların bir anda kaçıştığını gördüğünü ifade eden Karababa, şunları kaydetti:

    "Sabah saat 05.00-06.00 arasıydı hayvanlar otlanıyordu. Ben de arpa vermek istedim. Baktım ki hayvanlar kaçıyor. Birkaç köpek hayvanların arasındaydı. Bazı koyunları yaralamışlardı. Sürünün hepsi bir tarafa dağılmıştı. Saydığımda bir kısmının yok olduğunu gördüm. Kaybolan koyunları kullanılmayan kuyunun içerisine düşmüş vaziyette buldum. İtfaiye ekipleri sağolsunlar gelip koyunları düştükleri kuyudan kurtardı."

    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü
    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü
    Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

    Etiketler: Adıyaman , koyun , sürü , kuyu
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