Köpeklerden kaçan 38 koyun kuyuya düştü

Olay, öğle saatlerinde, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Börgenek Köyü yakınlarında Mehmet Karababa’ya ait 38 koyun, köpeklerin saldırısından kaçarken, çimento fabrikasına ait olan eski artıma kuyusuna düştü.

Koyunların kuyuya düştüğünü fark eden Karababa’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla koyunları tek tek kuyudan çıkardı. 5 metrelik kuyudan çıkarılan 37 koyun, sahibine teslim edilirken, koyunlardan 1’i öldü.

Sürünün sahibi Karababa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkardığını söyledi.

Hayvanların bir anda kaçıştığını gördüğünü ifade eden Karababa, şunları kaydetti:



"Sabah saat 05.00-06.00 arasıydı hayvanlar otlanıyordu. Ben de arpa vermek istedim. Baktım ki hayvanlar kaçıyor. Birkaç köpek hayvanların arasındaydı. Bazı koyunları yaralamışlardı. Sürünün hepsi bir tarafa dağılmıştı. Saydığımda bir kısmının yok olduğunu gördüm. Kaybolan koyunları kullanılmayan kuyunun içerisine düşmüş vaziyette buldum. İtfaiye ekipleri sağolsunlar gelip koyunları düştükleri kuyudan kurtardı."









