Köpekler toplandı mahalleli ayaklandı

Empati Yaşam Hakkına Saygı Platformu Başkanı Barış Şengün, aşılı ve kısırlaştırılmış köpeklerin yaşadıkları alanlardan alınmasının kanunlara aykırı olduğunu söyledi. Şengün’e göre, belediye görevlileri 5 farklı araçla 100’den fazla köpeği yerinden etti. Barış Şengün, toplanan köpeklerin bırakıldığı Kemerburgaz Ormanı’nın küpeli köpeklerle dolup taştığına dikkat çekti:

“Kemerburgaz Ormanı’na İstanbul’un her yerinden farklı belediyelerin köpekleri bıraktığına bizzat şahidiz. Farklı belediyelerin küpelerine sahip yüzlerce köpek, ormanda aç ve susuz yaşamaya çalışıyor. Eyüp Belediyesi önce buna engel olsun daha sonra mahalleliler tarafından bakılan evcil köpeklerle ilgilenir.”

BELEDİYE: 29 KÖPEK

Eyüp Belediyesi ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “sadece 29 köpeğin kısırlaştırma, kuduz aşısı ve küpelerin yenilenmesi için toplandığını” belirtti. Hayvanların tümünün Sarıyer’deki Kısırkaya Hayvan Barınağı ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde olduğu vurgulandı. Belediye yetkilileri, proje kapsamında diğer köpeklerin mutlaka alındıkları noktaya bırakılacaklarını söyledi.