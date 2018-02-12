Köpekler suçlu olduklarında neden üzgün surat takınırlar?

En basitinden internette, tuvalet kağıdını boşaltmış, ayakkabıları yırtmış ya da kapıyı parçalamış köpeklerin sahiplerine bakarken ki yüz ifadelerini görmüşsünüzdür. Kendilerini getirebilecekleri en küçük hale getirip, kaşlarını indirip, yüzlerine hüzünlü bir ifade verirler. Adeta tüm vücut hareketiyle ‘Lütfen beni affet!’ dediklerini hemn anlarız.

Bu sandığınızdan çok daha eskilere dayanan bir numaradır.

New York City Üniversitesi'nden bir moleküler biyolog olan Nathan H. Lents'in yakın tarihli bir Psychology Today makalesine göre, bu ifade köpeğin atasına; yani kurt'a kadar izlenebiliyor.

Genç kurtlar grubun başındaki bir kurtla karşı karşıya geldiğinde ve bir hata yaptıklarını kabul ettiklerinde bir hayatta kalma taktiği olarak sürüdeki diğer kurtlara karşı bu yüzü takınıyor.

Genç kurtlar genelde bir hata yaptıklarında çok sert bir ısırık ya da kaba bir dövüşle cezalandırılabileceklerinden genç kurdun hayatta kalabilmesi için bu toplumsal entegrasyonun önemini kavrayıp bu davranışı sergilemesi gerekiyor.

İşte köpekler de ataları kurtlardan bu davranışı devralıyorlar ve cezalandırılmalarına neden olacak herhangi bir ihlalden sonra bunu kullanıyorlar. Sosyal hayvanlar olarak gruba uyum sağlamak istiyorlar ve ihmal ve izolasyona uğramanın acısını yaşamamak için bu şekilde bir önlem alıyorlar.

Tıpkı kurtlar gibi köpekler de böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde pişman bir şekilde gözlerini düşürüyor, doğrudan göz temasından kaçınıyor ve kuyruğunu bacaklarının arasına sokuyor. Kurtlar da grubun lehine bir sonuç elde etmek için benzer bir hareket sergiliyorlar.

Ancak bu köpeklerin karmaşık suçluluk hissini anlamaları anlamına gelmiyor. Araştırmalar köpeklerin hakettikleri ya da haketmedikleri bir bir suç karşısında da benzer bir hareketi sergileyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle onların bu hareketi takınıyor olması bazen gerçekten suçlu olduklarına anlamına gelmiyor. O sırada sadece liderlerine boyun eğmek için bunu yapıyor da olabilirler.

Eğer köpeğinizin bir suç işlediğini düşünmek için bu hareketi görmem yeterli diye düşünüyorsanız bu sebeple suçu atmadan önce iki kere düşünmelisiniz. Çünkü o sırada sadece sürünün lideri olan size saygı gösterisi de yapıyor olabilir.