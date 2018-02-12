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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan BURDA
12.02.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Köpekler suçlu olduklarında neden üzgün surat takınırlar?

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Köpekler suçlu olduklarında neden üzgün surat takınırlar?

Köpeklerle birlikte yaşayan insanların gördüklerinde hemen tanıyacakları o bakıştan bahsediyoruz evet. Hatta onlarla yaşamanıza gerek yok suçlu bir köpeği nerede görseniz tanırsınız.

En basitinden internette, tuvalet kağıdını boşaltmış, ayakkabıları yırtmış ya da kapıyı parçalamış köpeklerin sahiplerine bakarken ki yüz ifadelerini görmüşsünüzdür. Kendilerini getirebilecekleri en küçük hale getirip, kaşlarını indirip, yüzlerine hüzünlü bir ifade verirler. Adeta tüm vücut hareketiyle ‘Lütfen beni affet!’ dediklerini hemn anlarız.

 Bu sandığınızdan çok daha eskilere dayanan bir numaradır.

 New York City Üniversitesi'nden bir moleküler biyolog olan Nathan H. Lents'in yakın tarihli bir Psychology Today makalesine göre, bu ifade köpeğin atasına; yani kurt'a kadar izlenebiliyor.

 Genç kurtlar grubun başındaki bir kurtla karşı karşıya geldiğinde ve bir hata yaptıklarını kabul ettiklerinde bir hayatta kalma taktiği olarak sürüdeki diğer kurtlara karşı bu yüzü takınıyor.

 Genç kurtlar genelde bir hata yaptıklarında çok sert bir ısırık ya da kaba bir dövüşle cezalandırılabileceklerinden genç kurdun hayatta kalabilmesi için bu toplumsal entegrasyonun önemini kavrayıp bu davranışı sergilemesi gerekiyor.

 İşte köpekler de ataları kurtlardan bu davranışı devralıyorlar ve cezalandırılmalarına neden olacak herhangi bir ihlalden sonra bunu kullanıyorlar. Sosyal hayvanlar olarak gruba uyum sağlamak istiyorlar ve ihmal ve izolasyona uğramanın acısını yaşamamak için bu şekilde bir önlem alıyorlar.

 Tıpkı kurtlar gibi köpekler de böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde pişman bir şekilde gözlerini düşürüyor, doğrudan göz temasından kaçınıyor ve kuyruğunu bacaklarının arasına sokuyor. Kurtlar da grubun lehine bir sonuç elde etmek için benzer bir hareket sergiliyorlar.

 Ancak bu köpeklerin karmaşık suçluluk hissini anlamaları anlamına gelmiyor. Araştırmalar köpeklerin hakettikleri ya da haketmedikleri bir bir suç karşısında da benzer bir hareketi sergileyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle onların bu hareketi takınıyor olması bazen gerçekten suçlu olduklarına anlamına gelmiyor. O sırada sadece liderlerine boyun eğmek için bunu yapıyor da olabilirler.

 Eğer köpeğinizin bir suç işlediğini düşünmek için bu hareketi görmem yeterli diye düşünüyorsanız bu sebeple suçu atmadan önce iki kere düşünmelisiniz. Çünkü o sırada sadece sürünün lideri olan size saygı gösterisi de yapıyor olabilir.

Köpekler suçlu olduklarında neden üzgün surat takınırlar

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