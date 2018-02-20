Köpekler hakkında bilinen bazı yanlışlar

- Doberman ırkı köpeklerin belli bir yaşa geldikten sonra beyinlerinin büyüdüğü ve kafatasına baskı yaparak köpeğin buna bağlı olarak duyduğu acıdan dolayı saldırganlaştığı, sahibine ve çevreye karşı tehlike oluşturabileceği maalesef ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkede kabul gören bir yanılgıdır. Dobermanlar da tıpkı diğer köpekler gibi sağlıklı bir hayat sürerler. Bu tip sağlık problemleri yoktur.

- Kırma(melez) köpeklerin yani sokaktaki dostlarımızın, doğal seyyahlar olduğu, dik başlı ve saldırgan olduklarından dolayı aile hayatına adapte olamayacakları ve eğitilemeyecekleri kanısı son derece yanlıştır. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede barınaklardan edinilmiş melez köpeklerle son derece uyumlu şekilde yaşayan insanlar olduğu gibi bu köpekler arasından arama kurtarma gibi zorlu eğitim süreçlerini ve yeteneği gerektiren birçok görev alanında çalışan melez köpekler mevcuttur. Ayrıca melez köpekler safkan köpeklere nazaran daha sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olurlar.

- Pitbull ırkı köpeklerin laboratuvar koşullarında üretilmiş oldukları kanısı yanlıştır. Pitbulllar, bulldog, bullterrier gibi ırkların melezlendirilmeleri sonucunda saflaştırılmış bir ırktır. Bu ırkın oluşumunda herhangi bir laboratuvar manipülasyonu söz konusu değildir. Ayrıca bu köpeklerin doğuştan agresif oldukları ve insan hayatı için tehlike oluşturdukları kanısı da yanlıştır. Pitbulların kötü şöhrete sahip olmasının temelinde maalesef yanlış ellere düşmeleri ve suistimale uğramaları yatmaktadır. Bu kötü şöhretinden ötürü Türkiye ve birçok ülkede yasaklı ve tehlikeli ırklar kapsamına alınmıştır. Hâlbuki son derece bilinçli yetiştirilmiş ve iyi aile köpeği olan birçok pitbull ülkemizde yaşamaktadır. İnsan hatasıyla yasaklı ırk haline getirilmiş olmaları yanlış ve üzücüdür. Üretimlerinin ve satışlarının denetlenmesi ve sahipleri tarafından kötü amaçlara alet edilmeleri engellendiği takdirde son derece uyumlu ve sosyal köpekler haline gelebilmektedirler.

- Küçük ırk köpeklerin boyutlarından dolayı çok fazla gezmeye ve egzersize ihtiyaçları olmadığı ve evden çıkmadan yaşayabilecekleri kanısı doğru değildir. Bir köpeğin küçük boyutlu olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Her köpeğin dışarı çıkmaya, gezmeye, egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır ve bundan büyük keyif alır. Düzenli gezinti programı olmayan köpeklerin sosyal davranışlarının ketlenmesi, obezite, agresyon, korku davranışları gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara kolayca yakalandıkları bir gerçektir.

- Köpeklerin kıskanç olabilecekleri iddiası yanlıştır. Kıskançlık insana has bir patolojik davranıştır. İnsan için bile normal olmayan bu davranış modelinin köpeklerde şekillenmesi mümkün değildir. Köpek sahiplerinin kıskançlık olarak düşündükleri aslında köpeklerdeki yatıştırıcı vücut dilidir ya da köpeklerinde oluşturdukları yanlış pekiştirmeler sonucundaki bir takım kıskançlık benzeri davranışlardır.

- Köpeklerin bir yaşına ulaştıktan sonra tek öğün beslenmeleri gerektiği doğru bilinen yanlışlardandır. Doğru olan köpeğin günlük öğününü iki ayrı porsiyon şeklinde günün farklı iki zaman diliminde, örneğin sabah akşam gibi, verilmesi gerekir. Bu uygulama, köpeğin mide problemlerinin önüne geçilmesi ve stres olgusunun engellenmesini sağlayacaktır.

- Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen yetişkin köpeklerin yaşlarının büyük olmasına bağlı olarak aile hayatına ve yeni sahiplerine alışamayacakları algısı yanlıştır. İyi ve doğru davranıldığı takdirde yetişkin köpekler yeni sahiplerine çok çabuk alışır ve aile ortamına kolaylıkla adapte olurlar. Üstelik yavru köpeğin büyüme süreci içerisindeki bazı zorlu davranışlarını yetişkin köpeklerde görmeyiz ve uyumlarının oluşması buna bağlı olarak daha kolay şekillenir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

* Köpekler vücutlarında terbezleri bulunmadığı için sadece ağız yoluyla soluk alıp vererek ve eser miktarda pati aralarından terleyebilirler. Bu nedenle sıcak ve havasız yerlerde asla bırakılmamalıdırlar.

* 3 renkli olan kedilerin hepsi dişidir. Erkek doğanların genetik olarak yaşam şansları yoktur.

* Chow chow ırkı köpeklerin doğuştan dilleri mor renkli olur.