Köpekler çıkarıyor, kilosu 3 bin eurodan alıcı buluyor

'Siyah elmas' olarak adlandırılan mantar, yumruk şeklinde yetişiyor. Toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor. Mantar, etten daha fazla protein taşıyor.

Orman Genel Müdürlüğünce 2014-2018 yılları arasında eylem planı da hazırlanan trüf mantarının kilosu bin ila 3 bin euro arasında alıcı buluyor. Eylem planı kapsamında ormanlardaki trüf varlığını tespit edebilmek amacıyla başlatılan çalışmalarda Karabük’ün Ovacık ve Yenice ilçeleriyle Bartın’ın Yıldızköyü mevkisi, Zonguldak’ın Çaycuma, Devrek, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki ormanların bazı bölümleri koruma altına alındı.

TRÜF MANTARI İÇİN EĞİTİLİYOR

Trüf mantarının toprak altına olması ve az miktarda bulunması sebebiyle trüf uzmanı ile birlikte eğitilen Lagotta Romagnolo cinsi köpekler kullanılıyor. Trüf mantarı için eğitilen Lagotta romagnolo cinsi köpeklerle birlikte koruma altına alınan bölgelerde yapılan aramalarda Tuber Uncinatum (Sonbahar Trüfü) olmak üzere T. nitidum, T. genadii, T. rufum, T. excavatum, T. aestivum (Yazlık Trüf) türleri tespit edildi. Trüf eylem planını uygulama takvimi sonunda oluşturulacak olan trüf üretim maksatlı ormanlar ile orman köylülerine de yeni gelir kapısı açılacak.

Trüf mikonizası aşılanmış fidanlar kullanılarak yapılan aşılandırma faaliyetiyle yeni trüf ormanlarının kurulması planlanıyor. Oluşturulacak bilgi ve deneyim ise trüf üretim bahçeleri kurmak isteyen yatırımcılara da aktarılacak.

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