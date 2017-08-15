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    Köpek katilinin ehliyetine el konuldu

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    15 Ağustos 2017 - 11:39Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:42

    ANTALYA Kepez İlçesi’nde aracını üzerine sürdüğü bir köpeğin ölümüne yol açan 39 yaşındaki Erhan Kozan'ın sürücü belgesine el konuldu.

    Antalya Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada işlemle ilgili şu bilgi verildi: “Hakkında adli ve idari işlem yapılan E.K., Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Ağustos günü 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 45'deki; “Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir” hükmüne istinaden sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş ve adı geçen sürücü E.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi amacıyla görevliler refakatinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevki yapılmıştır.”

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    Köpek katilinin ehliyetine el konuldu

    Etiketler: köpek katili , ANTALYA , Polis , ehliyet
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