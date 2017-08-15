Köpek katilinin ehliyetine el konuldu

Antalya Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada işlemle ilgili şu bilgi verildi: “Hakkında adli ve idari işlem yapılan E.K., Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Ağustos günü 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 45'deki; “Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir” hükmüne istinaden sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş ve adı geçen sürücü E.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi amacıyla görevliler refakatinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevki yapılmıştır.”













