MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Köpek katilinin cezası belli oldu

    Köpek katilinin cezası belli oldu

    Hasan DEMİRBAŞ (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 17:38Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 17:38

    Antalya'da, kullandığı hafif ticari aracı yol kenarındaki köpeklerin üstüne sürerek birinin ölümüne neden olan Erhan Kozan'a 1097 lira idari para cezası kesildi.

    Kepez İlçesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JH 433 hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor.

    Görüntülerin basında yer alması üzerine gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Erhan Kozan, ifade işlerinin ardından serbest bırakıldı.

    HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFETTEN CEZA

    Antalya Candost Derneği, 3 çocuk babası Erhan Kozan hakkında idari işlem başlatılıp, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için Antalya Valiliği ile Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şikayette bulundu. Şikayetin ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Erhan Kozan hakkında adli işlem başlatılması için de Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

    Etiketler: Antalya , Köpek , katil
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri