Köpek balığı yüklü gemi yakalandı...

BBC'nin haberine göre, aralarında çekiç başlı köpek balığı gibi koruma altına alınan türlerin de olduğu, çoğu köpek balığı yaklaşık 300 ton balık taşıyan Çinli Fu Yuan Yu Leng 999 isimli gemi, takımada açıklarında tespit edildi.



Galapagos Milli Parkı Direktörü Walter Bustos, Ekvador gazetesi El Universo'ya yaptığı açıklamada, geminin, şimdiye kadar deniz rezervinde ele geçirilen en büyük gemi olduğunu belirtti.



Gözaltına alınan yaklaşık 20 kişi, koruma altındaki türlerin kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Galapagos takımadaları, zengin biyoçeşitliliği dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.



Ekvador polisi, 2015'te Asya'ya ihraç edilmek üzere 200 bin köpek balığı yüzgeci ele geçirmişti.



Çin mutfağında köpek balığı yüzgecinin genelde çorbası yapılıyor.