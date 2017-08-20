Köpeğini bulana otomobil hediye etti...

Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye'de yaşayan Yüksel Ateş, bir süre önce Pitbull cinsi Ateş isimli köpeğini kaybetti. Yüksel Ateş ile yakınları her yerde Ateş'i aradı ancak herhangi bir ize rastlamadı.

Bunun üzerine Ateş, sosyal medya aracılığıyla köpeğini bulup getirene otomobil hediye edeceği vaadinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre yapılan duyurular sonrasında Sakarya Sapanca'dan sevinçli haber geldi.

Suphi Karadağ isimli şahıs köpeği bir süre önce bulup bakmaya başladığını, sahibini araştırırken ilanı görmesi üzerine Yüksel Ateş ile irtibata geçtiğini söyledi. Ateş köpeğine kavuştuktan sonra işleri nedeniyle yeğeni Hyundai marka bir aracı Karadağ'a teslim etti.