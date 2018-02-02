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    Köpeğini aracın arkasında sürükleyen sürücünün cezası belli oldu

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    02.02.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    ADANA'da sahibi olduğu köpeği, hafif ticari aracının arkasına bağlayarak yerde sürükleyen Hakkı K.'ye 1255 lira idari para cezası kesildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla hayvanseverler olaya büyük tepki gösterirken, harekete geçen polis, aracı kullandığı belirlenen Hakkı K.'yi gözaltına aldı.

    'BAŞKA OTOMOBİL ÇARPTI'

    Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakkı K., köpeğinin başka bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ileri sürerek, "Köpeğime başka bir otomobil çarptı. Ölen köpeğimi başka bir yere gömmek için aracımın arkasına bağladım. Görüntüler o sırada çekilmiş ve paylaşılmış" dedi. Cumhuriyet savcısının talimatlı doğrultusunda, Hakkı K.'ye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 1255 lira idari para cezası kesildi.

    Etiketler: Otomobil , Köpek , vahşet , son dakika
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