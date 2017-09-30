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    Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

    DHA
    30.09.2017 - 20:59 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahillerini süsleyen endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarını koparanlar tespit edilirse, 38 bin 751 TL ceza uygulanacak.

    Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımı, çadırcılar gibi etkenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.

    Koparana biyolojik çeşitliliği tahripten 38 bin TL ceza

    Hatta bazı vatandaşlar sahillerde gördükleri Likya kum zambaklarını köküyle söküp bahçesine götürüyor. Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar verenlere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.

    Etiketler: Likya kum zambakları , ceza , gazetehaberleri
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