Konya'ya gelmekle yetinmediler... Alman vekillerden 'Türkiye' açıklaması

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyesi 7 Alman milletvekili, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in eşliğinde Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti. Gazetecilerin ziyarete eşlik etmesine ise izin verilmedi.

Türkiye'nin heyette yer almasına tepki gösterdiği Sol Parti Milletvekili Alexander Neu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Konya'da Almanya ile Türkiye arasındaki krizin gündeme gelmediğini belirtti. Neu, "Siyasi konular tamamen devre dışı bırakıldı. Sadece NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonları ve stratejik bilgiler paylaşıldı” dedi.

Ziyaretin rahat bir atmosferde geçtiğini ve Türk tarafının profesyonel şekilde bilgilendirdiğini ifade eden Neu, ancak ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını eleştirdi. Neu, ziyaretin meclisin yönetiminde yapılamamasının organizasyon yetkisinin elinden alınması anlamına geldiğini söyledi.

'KALICI ÇÖZÜM DEĞİL'

Heyette Yeşiller Partisi adına yer alan milletvekili Tobias Lindner de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin olumlu havada geçtiğini söyledi. NATO'nun soruna sahip çıkmasını ve böyle bir ziyaret organize etmesini olumlu karşıladığını söyleyen Lindner, ancak ziyaretlerin NATO üzerinden gerçekleşmesinin kalıcı bir çözüm olmayacağını ifade etti.

lman Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich de "Tam anlamıyla gördük ki; karşı taraf mevcut sorunlara yeni sorunların eklenmesi taraftarı değil. Türk hükümet yetkilileri bize Alman askerlerini ziyaret hakkımızın yüksek bir anlam taşıdığını kabul ettiklerini söyledi" şeklinde konuştu. Hellmich, bu tür ziyaretlerin gelecekte de yine NATO şemsiyesi altında yapılmasının mümkün gördüğünü belirterek "Bu, ziyaret hakkımızı kullanmamızın yollarından biri olabilir" ifadesini kullandı.

'ZİYARET HAKKI YENİDEN KURALLARA BAĞLANSIN'

Alman Dışişleri Bakanlığı da Konya ziyareti ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Martin Schäfer, ziyaretin NATO şemsiyesi altında yapıldığı yönündeki tartışmalarına atıfla "Ziyaret ziyarettir" dedi. Ancak kendilerinin de bunun kalıcı bir çözüm olmadığı görüşünde olduklarını söyleyen Schäfer, hükümetin "siyasi açıdan daha esnek” yeni çözümler bulması gerektiğini söyledi. Sözcü, Konya ziyaretinin Türkiye - Almanya ilişkilerinin normalleşmesi yönünde bir adım olduğu görüşüne ise kuşkuyla baktığını kaydetti.

Konya'da konuşlandırılan AWACS keşif uçaklarının mürettebatı Alman askerlerinden oluşuyor. Üsteki görev dağılımına göre değişmekle birlikte 25 kadar Alman askeri görev yapıyor. Alman askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesi Alman Meclisi'nin iznine bağlı. Bu nedenle askerlerin görev yerlerindeki denetiminden de milletvekilleri sorumlu.

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