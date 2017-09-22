Konya'ya 2 şehit acısı

Uzman Çavuş Özcengiz’in acı haberi, Akören ilçesinde oturan annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz’i gözyaşına boğdu. Üç yıl önce evlenen ve 1.5 yaşında kızı olan şehit Özcengiz’in eşi Esra Özcengiz’in daha önceden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine yazdığı “Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye cesaret edemez...” ve “Askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!” mesajları dikkat çekti. Cenazede eşinin üniformasını giyen Esra Özcengiz’in ayakta durmakta zorlandığı görülürken, şehidin kızı Hiranur cenazeye bir askerin kucağında geldi. Şehidin naaşı Akören Mezarlığı’nda defnedildi.



Uzman Çavuş Halim Ünal’ın şehit olduğunu öğrenen Konya’nın Akşehir ilçesindeki yakınları da gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk babası Ünal’ın eşi acı haberi Ankara’da aldı. Anne Sebahat Ünal, “Yavruma 2 senedir hasrettim. Ne sesini duydum ne yüzünü gördüm. Bağrıma kor ateşler koyup gitti yavrum” diyerek ağladı. Ünal’ın cenazesi Akşehir’in Tuzlukçu Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Sebahat, eşi Esin ile kızları Gamze ve Dilara Ünal tabuta sarılarak

gözyaşı döktü.



