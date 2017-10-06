Konyaspor eski başkanının telefonundan Bylock'a 13 kez giriş yapılmış

Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten 1 gün sonra Atiker Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma safhasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta Ahmet Şan tarafından kullanılan ve sonu 6002 ile biten cep telefonu hattına ait 'ByLock' görüşme içeriklerine rastlanılmadığı, fakat hatta 'Bylock' programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇUNDAN YARGILANACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Şan'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'ByLock' kullanıcı listesinde Kombassan Holding'e ait telefonu Ahmet Şan tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Şan hakkında soruşturma başlatıldığı anlaşıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu'nun HTS kaydı sorgusu, MSISDN (ByLock programına giriş kayıtları) da yapılan incelemede, 3 Eylül 2014 günü saat 19.22.53'de başlayıp 21.09.2014 günü saat 21.44.02'ye kadar toplam 13 kez sonu 137 ile biten hedef IP'ye (ByLock programı) bağlantı yapıldığı belirtildi. 3 Eylül günü Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi, 11 Eylül günü Eskişehir, 12 Eylül günü Kütahya Altuntaş, yine aynı gün Konya Kadınhanı, 21 Eylül günü Sivas ve aynı gün Nevşehir Acıgil de baz verdiğinin görüldüğü anlatıldı.

Ahmet Şan tarafından kullanıldığı tespit edilen cep telefonu hattının HTS bazları ile sonu 137 ile biten hedef IP (ByLock IP) bazının şüphelinin ByLock indirdiği ve kullandığı tarihlerdeki bazlarının birbiriyle örtüştüğü belirtildi. İddianamede Şan'ın evinde yapılan aramada ise Fethullah Gülen'e ait 'Sonsuz Nur' adlı kitabın ele geçirildiği vurgulandı.

'FETÖ/PDY ÖRGÜTÜ İÇİNDE HİÇBİR ZAMAN YER ALMADIM'

Ahmet Şan ise ifadesinde telefon hattını 6 yıldır kendisinin kullandığını, 'ByLock programını kesinlikle telefonuna yüklemediğini söyledi. Şan, ifadesinde, "Ben pozisyonum gereği telefonumu bilgi işlemdeki görevlilere ara ara veriyordum, bu sebeple onlardan birisinin 'ByLock' programını kullandığımdan şüpheleniyorum'' dedi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde hiçbir zaman yer almadığını belirten Şan, 2001-2004 tarihlerinde o dönemlerde cemaat olarak bilinen bu yapının sohbetlerine aynı binada oturan komşularıyla katıldığını ve hiçbir zaman örgüte himmet vermediğini söyledi. Şan, çocuklarının 2010 yılına kadar o tarihlerde cemaat olarak bilinen o yapının okullarında eğitim aldığını ve o tarihlerde okuldaki öğretmenlerin ısrarı üzerine bir kaç kez kurban bağışında bulunduğunu belirtti.

İddianamede Şan'ın komşusu olan ve FETÖ/PDY soruşturmasında şüpheli sıfatında bulunan Ali E.'nin 17 Kasım 2016 tarihinde verdiği ifadesine de yer verildi. Ali E.'nin ifadesinde aralarında Ahmet Şan'ın da bulunduğu aynı apartmanda oturan komşularından bazılarının, apartmanda sohbet toplantıları düzenlediği daha sonra bu toplantıya katılan İsa T. adlı hocanın tefsir üzerinden sohbetler yaptığını söylediği belirtildi.

İddianamede yer alan Cumhuriyet Savcısı'nın değerlendirmesinde ise Ahmet Şan'ın, 'ByLock' adlı programa 13 kez giriş yaptığı, Ali E.'nin ifadesinde Şan'ın, bir dönem FETÖ/PDY terör örgütünün sözde cemaatin sohbet toplantılarına katıldığı, bu toplantıları katılmasının örgüt üyeliğine delil olarak kabul edilmese bile bylock kaydının örgütle gizli bir şekilde irtibatını devam ettirdiğini gösterdiği yönünde değerlendirme yaptı.

Ayrıca Şan'ın, başka bir FETÖ soruşturmasında 2015 yılı Ocak ayında verdiği ifadesinde dönemin Konya İl Emniyet Müdürü olan ve halen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı olan Salih Tuzcu'nın ısrarı üzerine halen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan avukat Memduh Oğuz'un Konyaspor yönetimine alındığını beyan ettiği anlatıldı. Bu durumunda Şan'ın, örgüte üye olduğunu göstermese bile şüphelinin o tarihlerde örgütün üst düzey kişileri ile irtibat halinde olduğu ve bu şahıslardan gelen talimat üzerine bir takım tasarruflarda bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şan'ın, telefon hattında 2014 yılına ait ByLock çıktığı ve sözde cemaat olan bu yapıyla irtibatını gizlice sürdürdüğü değerlendirildiği için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanması istendi.