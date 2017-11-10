Konya'dan sonra Sivas... Endişe yayılıyor

Tarla sahibi İzzet Durmuş yaptığı açıklamada, sabah kalktıklarında tarladaki obrukla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi. Bölgede 3 yıl önce de benzer bir obruk oluştuğunu aktaran Durmuş, konuyla ilgili Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğüne bilgi verildiğini belirtti.







BELEDİYE BAŞKANI DEMİR: SADECE KONYA OVASI'NDA DEĞİL...



Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir de obruk oluşan bölgede inceleme yapıldığını aktararak, "Maalesef sadece Konya Ovası'nda değil ilçemizde de obruklar meydana gelebiliyor. Yaklaşık 7-8 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Bir an evvel DSİ yetkililerinin gelip burayı kontrol etmesini talep ediyoruz. Biz belediye olarak kimsenin girmemesi için alanı şeritle kapatarak geçici önlem aldık. Bir an önce inceleme yapılması gerekli." diye konuştu.







"İNSAN DÜŞSE ÖLÜR"



Bölge sakinlerinden Nusret Sarıbek ise, yeraltı sularının zamanla çekilmesinden ve sondaj çalışmalarından dolayı obruğun oluştuğunu söyledi. Sarıbek, "Burası geçtiğimiz yıllarda yine çökmüştü. 8 metre çukur, insan düşse ölür. Çok şaşırdık' dedi.