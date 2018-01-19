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    Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var...

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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    Etiketler: Konya , yolcu otobüsü , 38 yaralı
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