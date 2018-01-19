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Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var...
Hürriyet Haber
19.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:
Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.
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