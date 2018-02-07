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    Konya'da yeni obruk oluştu

    AA
    07.02.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

    İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Küllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a ait tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Buğday ekili tarlada oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu fark eden Bekir İlhan, hayvanlarını yemlediği sırada meydana gelen sese yöneldiğinde tarlasındaki obruğu gördüğünü söyledi.

    İlhan, üç yıl önce de 500 metre yakınında obruk oluştuğunu anlatarak, "Obruklara alıştık. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir şey. Obruğun olduğu bölgeye gidince korkunç manzara ile karşılaştık. Bölgede çalışanlar da vardı. Can kaybı yaşanmaması sevindirici." diye konuştu.

    Karapınar Belediyesi ekiplerince obruğun bulunduğu yerde güvenlik önlemi alındı.

    Konyada yeni obruk oluştu

    Etiketler: Konya , Karapınar , obruk , Bekir İlhan , son dakika
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