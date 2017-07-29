MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>'Konya'da krizin nedeni Alman vekil' iddiası

    'Konya'da krizin nedeni Alman vekil' iddiası

    DW Türkçe
    29 Temmuz 2017 - 10:43Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 10:48

    Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Ankara’nın Alman vekillere Konya’daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin, Konya'ya gelmek isteyen Alman heyet içinde yer alan ve Türkiye'nin terör örgütü PKK ile bağlantı içinde olduğunu düşündüğü Sol Parti milletveikili Alexander Neu olduğunu yazdı. Neu'nun geçmiş dönemde PKK'ya destek veren açıklamalarının varlığı, Türkiye'nin bu konuda tavizsiz olmasına neden olarak gösterildi.

    Spiegel’in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya’daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu’un terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtildi.

    Alman hükümeti ise ziyarete izin çıkmamasını Ankara ile Berlin arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerginlikle gerekçelendirmişti. Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, komisyondaki Sol Partili milletvekillerine başkanlık ediyor. Neu geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta PKK’nın Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı. 

    Sol Parti Meclis Grubu Sözcü Vekili Hanno Harnisch, Alexander Neu’un “geçmişte de şimdi de belirtildiği gibi PKK ile yakın ilişkiler içinde olmadığını” söylerken Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Hırıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ziyareti Sol Parti olmaksızın gerçekleştirme niyeti taşıması halinde “bunun iç ve dış politik bir skandal olacağını” belirtti. Harnisch bu durumun Türk tarafının Alman heyetinin kimlerden oluşacağını belirlemesi anlamına geleceğini vurguladı.

    Etiketler: Almanya , alman , der spiegel
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri