Konya'da kan donduran olay! Doğum sırasında tuvalete düşen bebek öldü

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıl önce hamile kalan ve bebeği ölü doğan 36 yaşındaki L.K., yıllar sonra tekrar anne olmaya karar verdi. 33 hafta önce hamile kalan L.K. önceki gün öğlen saatlerinde tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada bir anda doğum gerçekleşti. Bu sırada dünyaya gelen bebeğinin tuvalete düştüğü gören L.K., yakınlarından yardım istedi.



Kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolden tuvalete düşen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Doğum yapan L.K. ise ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci çocuğunu da kaybederek büyük üzüntü yaşayan L.K.'nın hastanedeki tedavisinin hala sürdüğü öğrenildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olay sonrası adrese sevk edilen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek bir beze sarılarak evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Yaşanan olayı değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Bu tarz vakalarda en önemli şey vakanın adli veya kriminal olup olmaması çok önemlidir. Bu tarz doğumlardaki en önemli şey çocuğun canlı doğup doğmaması adli muayenede anlaşılır en önemli şey bu bazen kriminal olaylarda olabilir" şeklinde konuştu.



'TUVALETE GİTMEK İSTEYİNCE İZİN VERMEYİZ'



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Yani normalde bir annenin doğum ağrılarının başlaması ile bitişi arasında 10-12 saatlik bir süre olur ve hastaların yüzde 99’u sağlık kurumuna ulaşır.

Nadiren ben de asistanlık dönemimden hatırlıyorum, araç içinde doğum yapan ve hastane kapılarında doğum yapan hastaları. Tabi o çocuklar canlı doğardı. Bu tuvalette doğum ile ilgili bir şey söyleyeyim. Esasında bazen hekim olarak rastlıyoruz. Sağlık kurumlarında biz şunu yaparız; anne tuvaletim geldi dediği zaman hissettiği tuvalet hissi değil esasında. Doğum kanalına girmiş çocuğun basısından anne tuvaleti gelmiş gibi hissediyor. Bu da özellikle beşinci aydan sonra gebe annelerin özellikle kendilerine ve yakınlarına şunu söylemek isterim. Eğer öyle beklenmedik ani bir refleks gibi bir tuvalet ihtiyacı hissettikleri zaman tuvalete gitmesinler. O tarz ani bir tuvalet ihtiyacı söyledikleri zaman mutlaka sağlık kuruluşlarına gelsinler. Biz de hastaları doğumhanelerde takip ederken, tecrübelerimizden biliyoruz, hasta 'benim tuvaletim geldi' der, 'tuvalete gitmek istiyorum' der. Biz izin vermeyiz. Çünkü muayene ettiğimiz zaman hastanın tuvaleti zannettiği şey bebeği olmuş olur çoğu zaman ve bebek doğduğunda bir tuvalet ihtiyacı olmadığı anlaşılır" ifadelerini kullandı.